Así fue el emotivo encuentro entre LeBron James y Michael Jordan

El pasado domingo se llevó a cabo el All-Star Game de la NBA en la ciudad de Cleveland, en donde, además de que tomó lugar otra victoria de Los Ángeles Lakers, también ocurrió un encuentro histórico. En dicho partido LeBron James protagonizó un emotivo encuentro con Michael Jordan. Dos de las más grandes figuras del baloncesto se dieron un caluroso abrazo enfrente de miles de sus seguidores.

Fue el equipo de LeBron quien finalizó el partido con una ventaja ajustada de 163-160 frente al equipo de Durant. A pesar de lo emocionante del enfrentamiento, lo más conmovedor fue, sin duda, su medio tiempo. Allí se dieron cita varias de las estrellas más importantes de este deporte.

"It's only fitting, right?"

LeBron James lifts #TeamLeBron to victory in Cleveland 💯#NBAAllStar pic.twitter.com/wYdAVrQRP7

— NBA (@NBA) February 21, 2022