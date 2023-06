Conoce el nuevo Motorola Edge 40

Si buscas un smartphone que se adapta a tu estilo de vida. El Motorola Edge 40 es un equipo resistente al agua*, al polvo y las salpicaduras que te da la libertad de tomar fotos increíbles y disfrutar de tus aplicaciones en cualquier situación.

Seguramente te sorprendiste al leer que este equipo es “resistente al agua*”, y así es, está probado bajo los estándares IP68 el cual le permite ser resistente a salpicaduras de agua e inclusive al polvo. Amarás esta bondad del nuevo integrante de la familia Edge de Motorola.

*La resistencia al agua, a las salpicaduras y al polvo se probó según los estándares IP68 en condiciones de laboratorio controladas. Resiste la inmersión en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. La resistencia disminuirá como resultado del desgaste normal. No está diseñado para funcionar mientras está sumergido bajo el agua. No lo exponga a presión de agua ni a líquidos que no sean agua dulce. No intente cargar un teléfono mojado. El equipo no debe ser considerado a prueba de agua.