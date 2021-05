¡Aprovecha los increíbles precios del Hot Sale 2021 que llegan a Telcel!

El Hot Sale 2021 ha llegado a Telcel, en donde al comprar en la Tienda en Línea de Telcel, eligiendo tu forma de pago preferida, podrás recibir grandes beneficios, como Meses sin Intereses, bonificaciones e increíbles descuentos en smartphones, accesorios y más.

Disfruta de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y estrena a lo grande en el Hot Sale 2021 de Telcel.

Hot Sale 2021 Telcel: Bancos participantes

Santander

Promoción: 15% de bonificación con tarjeta de crédito digital Santander.

Términos y condiciones: Vigencia del 24 al 31 de mayo de 2021. Para obtener la bonificación es necesario activar la campaña a través de Súper Wallet del 24 al 31 de mayo de 2021. Aplica únicamente en compras con Tarjeta Digital acumuladas a un solo pago o a MSI con un monto mínimo de $10,000 aplicable en todos los comercios participantes. La bonificación es operada por Santander, y se verá reflejada en el estado de cuenta. No participan tarjetas Santander American Express, ni tarjetas corporativas. Consulta términos y condiciones a partir del 24 de mayo en recompensas.santander.com.mx/hotsale

Compra aquí

HSBC

Oferta: 10% de bonificación en compras mayores a $5,000 a partir de 6 Meses Sin Intereses exclusivamente en compras en línea SIN LIMITE DE BONIFICACIÓN.

Vigencia del 23 al 31 de mayo 2021.

Legales:

CAT Meses Sin Intereses 0% Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.

Consulta requisitos, términos, condiciones de las promociones directamente en cada comercio o en www.hsbc.com.mx/promociones.

Promoción válida en compras realizadas con la Tarjeta de Crédito HSBC titular y sus adicionales del 23 al 31 de mayo de 2021. Para participar, el cliente deberá realizar el registro de su(s) Tarjeta(s) de Crédito HSBC titular(es) en www.hsbc.com.mx/promociones a más tardar el día 31 de mayo de 2021. Solo será necesario registrar una Tarjeta de Crédito HSBC titular y en automático serán registradas todas las tarjetas de crédito HSBC en las que el cliente sea titular. La bonificación del 10%, aplica en compras realizadas por internet mínimas de $5,000 M.N. con la Tarjeta de Crédito HSBC titular y/o sus adicionales a 6 o más Meses Sin Intereses en comercios participantes durante la vigencia de la promoción. Todos los clientes que hayan tramitado una nueva tarjeta de crédito HSBC o contratado cualquiera de los siguientes servicios en su tarjeta de crédito HSBC existente: Incremento de Límite de Crédito, Plan de Pagos y Transferencia de Saldos, serán inscritos de forma automática para poder disfrutar del beneficio, sin realizar algún otro proceso de inscripción. La contabilización de compras elegibles de bonificación se llevará a cabo solo dentro del periodo de vigencia de la promoción del 23 al 31 de mayo de 2021. Solamente para la Tarjeta de Crédito HSBC 2Now la bonificación se realizará directamente en el saldo 2Now. La bonificación se verá reflejada en el estado de cuenta del mes de junio o Julio de 2021, dependiendo de la fecha de corte de la Tarjeta de Crédito HSBC. Las compras consideradas para la bonificación serán solamente las que hayan sido efectuadas y aplicadas en la Tarjeta de Crédito HSBC durante la vigencia de la promoción, por lo que en caso de que la compra se refleje en el estado de cuenta de la Tarjeta de Crédito HSBC con una fecha posterior a la de la vigencia de la promoción, esta podría no ser considerada para la bonificación sin responsabilidad alguna para HSBC. (Algunos comercios procesan el cargo días posteriores a la realización del pedido). La Tarjeta de Crédito HSBC deberá estar al corriente de sus pagos y sin bloqueos. Consulta el listado de comercios participantes en www.hsbc.com.mx/promociones. Para las compras a Meses sin Intereses aplican términos y condiciones de cada comercio los cuales podrán ser consultados directamente en cada establecimiento. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso, HSBC Fusión ni tarjetas empresariales. No aplica en disposiciones de efectivo, transferencias de saldo, promociones de saldo a plazos, compras realizadas en giros de apuestas, azar o casinos, ni compras por importes menores para alcanzar el importe mínimo de la promoción ($5,000 M.N). HSBC se reserva el derecho de limitar o prohibir la participación en esta promoción, a cualquier persona, en caso de presumir la existencia de fraude o alteración en la mecánica de funcionamiento de la promoción, o si el participante no cumple en su totalidad con los requisitos de participación establecidos en presentes términos y condiciones. Tampoco son elegibles las transacciones (compras) que presenten un reverso o devolución a la Tarjeta de Crédito HSBC participante, así como las reclamadas como aclaración ante la institución.

Compra aquí

Leer: Claro Pay: ¡La app que te da megas gratis y convierte tu celular en el método de pago!

¡No lo pienses más! El Hot Sale llegó para consentir a todos, así que visita ahora mismo la Tienda en Línea de Telcel, elige el smartphone de tus sueños y comienza a disfrutar de una gran tecnología, innovación y conectividad. 😉

Ahora ve: