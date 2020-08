OPPO: Conoce todo sobre su Garantía Extendida

OPPO se ha convertido en toda una sensación con su llegada a México. Su tecnología, diseño e innovación son sólo algunas de sus cualidades, las cuales puedes encontrar en Tienda en Línea Telcel. Pero si quieres saber más al respecto, incluida su Garantía Extendida, aquí te compartimos toda la información. 👇

Guía de Garantía OPPO

En OPPO Manejamos dos tipos de Garantías:

Garantía limitada de 1 Año

Este tipo de Garantía es la Garantía Regular que se maneja en todos los equipos y entra en combinación con las Políticas del Operador Celular.

Garantía Extendida

Esta Garantía se proporciona directamente por OPPO MEXICO únicamente a través de su Centro de Servicio Autorizado Techcomm Wireless.

Esta garantía extendida aplica para los siguientes modelos con una cobertura también descrita a continuación:

Garantía Limitada de 1 Año y Garantía Extendida

¿Cómo registro mi equipo OPPO para gozar de la Garantía Extendida?

Como ya mencionamos nuestros Dispositivos A9 2020, A31, A12, A72 y Find X2 Neo además de gozar de una garantía Limitada de 1 Año y de todas sus características sobresalientes comparados con otras marcas, está provisto de Una Garantía Extendida de 4 años más, adicional a la garantía limitada de 1 año.

CONSIDERACIONES

– Esta Garantía extendida es ofrecida directamente por el fabricante OPPO MEXICO y no está sujeta a ningún otra política externa de ningún operador celular .

– Para hacerla efectiva deberá registrar su dispositivo en el Call Center de OPPO cuyo número es: 55 5850 OPPO (6776), en donde solo le solicitará la siguiente información:

a) Datos del Cliente (Nombre, Teléfono e E-mail)

b) Color del equipo

c) Modelo

d) IMEI

e) Fecha de Compra

f) Lugar de Compra

NOTA: La información requerida deberá ser completa, no puede faltar ningún dato ya que de lo contrario no podrá realizarse el registro.

– El cliente también puede registrar su dispositivo enviando la información arriba enlistada a la siguiente dirección de correo: support.mx@oppo.com

– Sólo se dispone de un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de compra del producto para registrar el equipo y hacer válida su garantía extendida.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La garantía es ofrecida voluntariamente por OPPO, que está separada y complementa los derechos legales de los consumidores en virtud de la legislación nacional relativa a la venta de bienes y los derechos del consumidor hacia el minorista original del producto. Por lo tanto, la garantía no afecta, cambia o reemplaza estos derechos.

1. OPPO garantiza que los Productos están libres de defectos en materiales y mano de obra en condiciones de uso normales y siendo operados de acuerdo con la Guía del usuario correspondiente para el Producto durante el período de garantía (definido a continuación).

2. La garantía se proporciona por un periodo de:

3. La ley del consumidor en algunos países no permite limitaciones en el período de garantía o en el tipo de piezas cubiertas por una garantía. Por lo tanto, las limitaciones anteriores en el punto 2, que no corresponden a dichas leyes, pueden no aplicarse en su caso.

4. En caso de un defecto en los materiales y la mano de obra durante el Período de garantía, OPPO o sus Centros de servicio autorizados repararán o reemplazarán el Producto o las piezas relevantes a su propia discreción.

5. La reparación o el reemplazo de un producto defectuoso durante el período de garantía no se le cobrará al consumidor (por piezas, mano de obra u otros). Todos los productos, piezas, partes o equipos defectuosos pasarán a ser propiedad de OPPO.

6. La garantía con respecto a un producto reparado o la pieza reemplazada continuará disfrutando del período de garantía restante, o durante tres meses a partir de la fecha de reparación, lo que sea más largo.

7. Para hacer efectiva la garantía, bastará la presentación de esta póliza en original, debidamente requisitada (datos del producto y sello del distribuidor con fecha de entrega) junto con el producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por OPPO México. Para su comodidad solicite información del Centro de Servicio Autorizado por OPPO México más cercano a su localidad al + 52 55 5850 6776. En caso de extravío de la póliza o existencia de discrepancia para comprobar la vigencia de la garantía, se solicita presentar el documento original de la factura o comprobante de compra. En caso

de no contar con estos comprobantes la garantía se calculará a través de la fecha de garantía.

8. Algunos accesorios (por ejemplo: manual, tarjeta de garantía, etc.) no están cubiertos por esta garantía.

9. ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A. Cuando haya expirado el tiempo de vigencia de la garantía descrita en esta póliza;

B. Desgaste normal del equipo o envejecimiento normal del equipo;

C. El teléfono está dañado debido al uso no adecuado, abuso, maltrato, negligencia o accidente (como caídas, golpes, apretones, daños por líquidos, etc.);

D). Cuando el producto incluyendo accesorios y baterías presenten evidencias de haber sido expuestos a derrames de alimentos, filtración de sustancias líquidas, humedad o altas temperaturas, óxido, sustancias corrosivas o exceso de polvo;

E). Cuando el producto presente daños causados por fluctuaciones de voltaje;

F). Rasguños o daños en las superficies plásticas y cualquier otra parte expuesta externamente como resultado del uso normal o descuidos en el equipo;

G). Cuando alguien ajeno a OPPO o cualquier Centro de Servicio NO Autorizado por OPPO México haya realizado cualquier desmontaje, reparación, modificación o alteración realizada en el producto, cuando existan evidencias de que las partes físicas e internas o software del producto hayan sido manipulados;

H). Cuando el producto no hubiese sido operado en conformidad con el instructivo de uso que le acompaña.

I). Cuando el producto no se hubiese utilizado en condiciones normales para su operación.

J). Cuando alguna de sus partes o accesorios hubiesen sido utilizados en un producto diferente al indicado en esta garantía.

K). Por el uso de partes no originales, accesorios, baterías y/o cargadores de tipo genérico o de otras marcas o características distintas a las especificadas en el manual de usuario.

L). Cuando el producto no tenga las etiquetas originales con los números identificadores del producto o cuando estas sean ilegibles.

M). Cuando el número serial /IMEI ha sido alterado, removido o borrado.

10. Esta garantía no está disponible: a) si el número de serie o el sello de garantía del producto es ilegible, dañado o eliminado; b) si el comprobante de compra no está presente; c) compromiso de garantía emitido por un distribuidor que no es OPPO.

11. La Garantía se aplica al Producto entregado originalmente. La Garantía no se aplica al software u otro equipamiento propiedad de OPPO o de terceros. Sin embargo, debe verificar el acuerdo de licencia de usuario final, las declaraciones de garantía individuales y / o cualquier excepción destinada a dichos artículos.

12. OPPO México no es responsable de la calidad, disponibilidad y cobertura ofrecidas por el operador celular.

Nota: esta Política de garantía se aplica solo a los productos vendidos en el canal de ventas oficial de OPPO México en toda la República Mexicana. OPPO se reserva la interpretación de la Política de Garantía.

De sus responsabilidades

Antes de entregar su producto a OPPO o a un Centro de servicio autorizado para el mantenimiento y/o reparación bajo esta Garantía, debe hacer una copia de seguridad y luego eliminar toda la información y datos personales (como números de teléfono, textos, imágenes, etc.) que haya almacenado.

Limitación de la responsabilidad de OPPO

1. Con la excepción de las garantías establecidas anteriormente, OPPO no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, por ley o de otro tipo. La ley del consumidor en algunos países no permite restricciones sobre la base de una garantía del producto y, por lo tanto, ciertas limitaciones en este documento de garantía pueden no aplicarse a usted.

2. Si no realiza una copia de seguridad de sus datos antes de la entrega de su producto a OPPO o a un Centro de Servicio Autorizado para el servicio bajo esta Garantía, OPPO o los Centros de Servicio Técnicos no serán responsable por daños o pérdidas de programas, datos, tarjetas SIM o medios de almacenamiento intercambiable.

3. En la medida permitida por la ley local, OPPO no es responsable de ninguna pérdida si esto no es una consecuencia razonablemente previsible de la violación de esta garantía por parte de OPPO. Como consumidor, el uso de los dispositivos puede ser no comercial. OPPO, por lo tanto, no es responsable de ninguna pérdida de tiempo, pérdida de ingresos, pérdida de los contratos de ahorro esperados o pérdida resultante del uso o la imposibilidad de usar el dispositivo.

4. En cualquier caso, OPPO y la responsabilidad de su proveedor bajo esta garantía limitada se limitan a la cantidad que el consumidor realmente ha pagado por el producto o el valor de reemplazo actual, dependiendo de cuál de los dos sea mayor.

5. Nada en esta Garantía limitará o excluirá cualquier responsabilidad de OPPO por muerte o lesiones personales causadas por negligencia, fraude, representación fraudulenta o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser limitada o excluida por la ley.

6. Si tiene problemas, comuníquese con la línea directa de OPPO en su país o con los servicios de su sitio web local de OPPO.

7. OPPO actualiza esta garantía periódicamente. Visite el sitio web local de OPPO para obtener la última versión de la garantía del producto.

Este símbolo (con o sin marco) en el dispositivo, las baterías (si están incluidas) y / o el embalaje indican que el electrodoméstico, los accesorios eléctricos (como auriculares, adaptador o cable) y las baterías no deben desecharse con la basura doméstica normal.

ATENCIÓN A CLIENTES

Para cualquier información a duda, adquirir partes, componentes o accesorios, favor de comunicarse a

nuestro Centro de Atención a Clientes al siguiente número telefónico:

OPPO MEXICO

+ 52 55 5850 6776

O consultar nuestra página de Internet:

https://oppo-mx.custhelp.com/

O al Centro de Servicio Técnico Autorizado:

Centro de Servicio Autorizado.

Términos de Garantía Extendida

Sólo aplicable a los siguientes Modelos:

– A9 2020. Aplica para todos los dispositivos comercializados a nivel nacional con cualquier fecha de compra y hasta agotar existencias.

– A31. Aplica para todos los equipos con fecha de compra máxima del 30 de Septiembre del 2020.

– A12. Aplica para los equipos con fecha de compra de entre el 26 de AGOSTO y hasta el 31 de Diciembre del 2020.

– A72. Aplica para los equipos con fecha de compra de entre el 26 de AGOSTO y hasta el 31 de Diciembre del 2020.

– Find X2 Neo. Aplica para los equipos con fecha de compra de entre el 26 de AGOSTO y hasta el 31 de Diciembre del 2020.

POLIZA DE GARANTIA EXTENDIDA PLUS DEL TELEFONO CELULAR MARCA OPPO MODELOS A9 2020, A31, A12, A72 y Find X2 Neo EMITIDA POR JUMBO PROSPER LIMITED (OPPO MEXICO) con domicilio en Calle Lago Zúrich 219. AMP Granada, 11529, Ciudad de México, CDMX, Torre Carso II,Piso 12.

La presente Póliza de Garantía adicional (en adelante La Garantía Extendida) será válida de conformidad a los términos, condiciones y vigencia en ella contenidos contra todo defecto de fabricación y mano de obra con las limitaciones y excepciones previstas en la presente.

La vigencia de La Garantía Extendida comenzará a partir del día siguiente a aquel en que concluya la garantía limitada inicial otorgada sobre el producto en términos de la normatividad aplicable en la República Mexicana (en adelante Garantía de Fabricante) y tendrá una duración de cuatro años o tres eventos de reparación en los términos que más adelante se detallan.

Para poder hacer válida la presente Garantía es requisito que el adquirente del producto registre su compra en nuestro call center: + 52 55 5850 6776 dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de factura del producto, debiendo proporcionar la siguiente información: a)Datos del Cliente: Nombre, Teléfono, E-mail, b)Color del equipo, c)Modelo, d)IMEI e)Fecha de Compra, f)Lugar de Compra, en el entendido de que transcurrido el plazo mencionado sin que se haya registrado el producto, la presente Garantía no surtirá efecto legal alguno ni generara responsabilidad para OPPO MEXICO y el producto quedará garantizado en términos de la garantía limitada.

Asimismo, la presente Garantía solo surtirá efecto para productos adquiridos a través de distribuidores oficiales de TELCEL en la República Mexicana.

Esta garantía cubrirá hasta tres eventos de reparación y en caso de que el equipo no pueda ser reparado, el mismo será reemplazado por un modelo igual o de características similares a discreción del fabricante, en el evento de que se cumplan los requerimientos para hacer válida la garantía, con lo cual la presente garantía dejará de tener vigencia y aplicará una garantía de tres meses en el equipo dado a cambio, contados a partir

de la recepción del nuevo equipo.

La presente garantía será aplicable únicamente al equipo mientras se mantenga vigente el plazo indicado en la presente y no cubrirá ni la batería ni cualquier accesorio del mismo, así como tampoco cubrirá el software ni aplicaciones descargadas ni los eventuales daños que la descarga de dichas aplicaciones pudieran causar al equipo ya sea en su funcionamiento o en su rendimiento.

La garantía otorgada mediante la presente solo es aplicable al equipo en lo relativo a los defectos de fabricación y/o mano de obra, pero no cubre ni daños estéticos o desgastes del equipo por el transcurso del tiempo o por el uso normal del equipo, así como fallas atribuibles a un uso indebido o inapropiado en términos del manual de usuario del equipo, el cual fue entregado al momento de compra del equipo, siendo consultable también en la página web https://oppo-mx.custhelp.com.

Esta garantía no será válida, además de los supuestos contemplados en la presente,

(i) Cuando el producto incluyendo accesorios y batería presenten evidencias de haber sido expuestos a filtración de sustancias líquidas, humedad o altas temperaturas,

(ii) Alguna de sus partes o accesorios hubiera sido utilizada en un producto diferente al indicado en esta garantía,

(iii) Cuando presente daños causados por fluctuaciones de voltaje,

(iv) Cuando presente golpes o daños causados por el uso no adecuado o contrario a los indicados en el manual de usuario,

(v) Cuando no tenga las etiquetas originales con los números identificadores del producto o cuando estas sean ilegibles,

(vi) Por el uso de partes no originales, accesorios, baterías y/o cargadores de tipo genérico o de otras marcas o características distintas a las especificadas en el manual de usuario y

(vii) Cuando el número serial /IMEI ha sido manipulado, alterado, removido, o borrado.

La garantía se perderá si el equipo fue abierto, reparado o intentado reparar por personal diferente al autorizado por el fabricante o bien si al equipo le han sido descargadas actualizaciones de software a través de terceros no autorizados por el fabricante. Para más información de actualización de software del equipo visite la página https://oppo-mx.custhelp.com.

Para hacer valida la Garantía es necesario presentar el equipo en los centros de servicio autorizados que se mencionan en la página web https://oppo-mx.custhelp.com en su empaque original, así como el comprobante de compra (nota y/o factura).

La garantía será válida siempre y cuando el equipo hubiere sido utilizado en todo momento bajo las frecuencias que se indican a continuación por lo que intentar usarlo en otra frecuencia diferente a las señaladas causará que el dispositivo no funcione correctamente y no será objeto de Garantía.

Direcciones y Contactos Centros de Servicios

• México

Barranca Honda Nave 5,

San Martin Obsipo Park II

Cuatitlán Izcalli, Estado de México

CP. 54763, Teléfono: +52 55 4744 4900

• Guadalajara

Av. Niños Héroes 2085, Local “C”, SKY LAFAYETTE, Col. Lafayette, Guadalajara, Jalisco, C.P: 44150

Teléfono: 55 1385 1679 EXT. 3402 /3702

• Mérida

Av. Prolongación Paseo del Montejo 110, Local 1-A

Esquina con Calle 23, Colonia México, Mérida, Yucatán, México. Zip Code: 97125

Teléfono: 55 1385 1679 EXT. 3803

• Tijuana

Paseo de los Héroes No. 9211, Zona Urbana Rio, Tijuana, Baja California, México, C.P. 22010

Teléfono: 55 1385 1679, EXT. 3602