La temporada navideña oficialmente ha dado inicio en Telcel, quien tiene para ti miles de maneras de consentirte durante la mejor época de todas. Una de ellas es a través del Cyber Weekend Telcel, en el que encontrarás increíbles promociones para adquirir el smartphone de tus sueños a precios accesibles y meses sin intereses.

El Cyber Weekend Telcel solo estará vigente del 26 al 29 de noviembre de 2021 a través de la Tienda en línea de Telcel, así que no lo pienses más y aprovecha ahora mismo la más grande oportunidad del año. Visita la Tienda en línea de Telcel para que te vayas enamorando de los equipos y estrena durante el fin de semana más esperado de todos.

Cyber Weenkend Telcel- Bancos participantes

BBVA

Promoción válida solo el 29 de noviembre de 2021. Obtén hasta 10% de bonificación en automático en comercios participantes, montos mínimos de compra y plazos a meses sin intereses,conoce más aquí: https://bancadigital.bbva.mx/cybermonday/, al pagar con tarjeta de crédito digital BBVA VIVE, Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum e Infinite. El monto máximo de bonificación es de $2,500.00 M.N. (dos mil quinientos pesos 00/100 MN) por día y por cliente durante la vigencia de la promoción. Para las compras realizadas a través de PayPal es necesario que el comercio muestre en su sitio de compra en línea la opción del plazo de 12 meses sin intereses, de no tenerlo activo, solo se podrá obtener el beneficio de Puntos Dobles. La bonificación se verá reflejada en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó la compra bajo el concepto “BONIFICACION CYBER MONDAY” en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la compra, a excepción de las compras realizadas en Amazon México a 12 meses sin intereses que se verán reflejadas en el estado de cuenta 20 días hábiles posteriores al 30 de noviembre de 2021. No aplican compras en Amazon USA. No participan las tarjetas físicas y/o digitales Congelada, CREA, Negocios, Mi Primera Tarjeta, Micro Negocios débito BBVA, ni en tiendas físicas. El beneficio del 10% de bonificación no aplica en compras a revolvente donde se solicitan los plazos de meses sin intereses a través de Línea BBVA. O gana Puntos BBVA Dobles en automático al comprar en una sola exhibición con tu tarjeta de crédito digital BBVA CREA, VIVE, Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum e Infinite, en todos los comercios electrónicos de la República Mexicana. La bonificación y los Puntos BBVA Dobles se obtienen en automático, sin registros ni llamadas. Los Puntos BBVA Dobles se verán reflejados en la tarjeta con la que se realizó la compra en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores al 30 de noviembre de 2021 y se verá reflejada en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó la compra bajo el concepto “PUNTOS DOBLES CYBERMONDAY”. No participan las tarjetas de crédito BBVA Congelada, Negocios, Mi Primera Tarjeta y Micro Negocios. Las promociones no aplican en cancelaciones y/o devoluciones de la compra. No aplica para disposiciones en efectivo ni compras en el extranjero. Promociones no acumulables con otras promociones. Aplican restricciones. CAT meses sin intereses 0% informativo sin IVA. El inicio del cobro de los meses sin intereses dependerá de la fecha de corte de la tarjeta de crédito BBVA. Consulta términos y condiciones de los Puntos BBVA aquí: https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/tarjetas/promociones-tdc/tyc-puntos-bbva.pdf Más información en Línea BBVA 55 5226 2663. Los productos que los comercios exhiben y el proceso de envío de los mismos son responsabilidad exclusivamente del comercio participante. BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, no se hace responsable de la calidad, marca, precios y tiempo de entrega que ofrecen los diferentes comercios de venta en línea, por lo que la relación contractual es únicamente entre el cliente que adquiere y el proveedor que los ofrece.

HSBC

En tus compras a 12 Meses sin Intereses* recibe 15% de bonificación con Tarjetas de Crédito HSBC o del 20% con Tarjeta de Crédito HSBC Digital (1). Del 25 al 29 de noviembre 2021

*CAT Meses sin Intereses 0%. Sin IVA. Informativo. Tasa fija. Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción de meses sin intereses directamente en el comercio. Los productos y servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece.

(1) Promoción válida del 25 al 29 de Noviembre 2021. Aplica bonificación del 15% en compras realizadas con las Tarjetas de Crédito HSBC y del 20% en compras realizadas con Tarjeta de Crédito HSBC Digital en www.telcel.com Para participar, el cliente deberá realizar el registro de su correo electrónico y/o número de Tarjeta de Crédito HSBC en www.programa-mas.com.mx/happyweekend antes del 29 de noviembre de 2021. La bonificación aplica en compras por un monto mínimo de $7,500 M.N. y a un plazo de 12 Meses sin intereses* en www.telcel.com. Para consultar el listado de comercios participantes, el cliente podrá visitar: www.hsbc.com.mx/promociones. Para el uso de la Tarjeta Digital, el cliente podrá consultar la guía de uso, preguntas frecuentes, características y beneficios en www.hsbc.com.mx/digital/app-hsbc-mexico/nuevas_funcionalidades/ .Monto máximo de bonificación $2,000 M.N. por cliente HSBC. Para la Tarjeta de Crédito HSBC 2Now la bonificación se realizará directamente en el Saldo HSBC 2Now. La bonificación se verá reflejada en un lapso máximo de 15 días naturales después de concluida la vigencia de la promoción. La Tarjeta de Crédito HSBC debe estar al corriente de sus pagos y sin bloqueos. No aplica en disposiciones de efectivo, transferencias de saldo, promociones de saldo a plazo, compras por importes menores a $7,500 M.N. y/o a plazos menores a 12 Meses sin intereses. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso, HSBC Fusión ni Tarjetas HSBC Empresariales. La veracidad de la captura de los datos de registro es responsabilidad del cliente, por lo que en caso de que el correo electrónico y/o número de Tarjeta de Crédito HSBC sea incorrecto, la bonificación no podrá ser aplicada sin responsabilidad para HSBC. HSBC se reserva el derecho de limitar o prohibir la participación en esta promoción, a cualquier persona, en caso de presumir la existencia de fraude o alteración en la mecánica de funcionamiento de la promoción.

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/tarjetas Emisora de la tarjeta de crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.

HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

*Solo aplica en la Tienda en línea de Telcel.

