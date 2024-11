Este Buen Fin aprovecha hasta 50% de descuento en equipos de las mejores marcas con Telcel

Durante cuatro días, del 15 al 18 de noviembre, disfrutarás de ofertas irresistibles del Buen Fin con Telcel. Estos descuentos de hasta el 50% estarán vigentes en los Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y en nuestra Tienda en Línea.

Así que podrás encontrar increíbles ofertas en equipos de las mejores marcas para que lleves a casa el teléfono que tanto estabas pensando adquirir.

¡Llévate a casa el teléfono de tus sueños y obtén beneficios increíbles!

Para ello debes visitar nuestra Tienda en Línea, Centros de Atención a Clientes o el Distribuidor Autorizado Telcel de tu preferencia.

Descubre las increíbles promociones que te permitirán llevarte a casa el teléfono, tablet, wearable o accesorio de tus sueños.

Elige entre Amigo Kit o el Plan Telcel Plus que mejor se adapte a tus necesidades. Disfruta de meses sin intereses con tarjetas participantes, envío gratuito y la garantía de Telcel.

Conoce los increíbles beneficios de los que podrás disfrutar al comprar con tarjetas participantes

BBVA

¡Compra en una exhibición, gana puntos BBVA dobles y paga hasta marzo 2025 a 3 MSI!

Promoción válida del 15 al 18 de noviembre de 2024. Aplica en compras nacionales a una exhibición con tarjetas de crédito BBVA. Aplica para tarjetas físicas y digitales. No aplica en compras a MSI obtenidos directamente en los comercios. No aplica compras en el extranjero. No aplica en TDD ni disposiciones en efectivo. No participan Tarjetas de Débito, Tarjeta Congelada, Tarjeta CREA, Mi primera Tarjeta, Tarjetas Empresariales, Tarjeta Negocio.

Monto mínimo de compra de $3,500.00 realizadas a revolvente en cualquier comercio nacional en la vigencia de esta promoción no acumulables. La promoción se ofrece a clientes que cuenten con una Tarjeta de Crédito de los siguientes productos:

Tarjetas Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Vive, Platinum e Infinite

La acumulación de Puntos Dobles son de acuerdo a cada tipo de producto TDC

o Máximo 30 mil puntos a obtener. Canales de inscripción: El cliente debe inscribirse por mensaje recibido en la App BBVA o llamar a Línea BBVA para participar.

Así que si buscas estrenar un smartphone o anticiparte a hacer tus compras navideñas, no olvides visitar la Tienda en Línea de Telcel, Centros de Atención a Clientes o el Distribuidor Autorizado Telcel de tu preferencia.

Cuéntanos, ¿ya sabes qué equipo te llevarás a casa este Buen Fin?

