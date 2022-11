El Buen Fin 2022 llega a Telcel, estos son los bancos participantes

By

El Buen Fin 2022 ha llegado a Telcel, por ello y como nos encanta consentirte, tenemos muchos beneficios para ti al pagar con tarjetas participantes.

Obtén hasta el 40% de descuento en los smartphones participantes.

Además, aprovecha las increíbles promociones al comprar en Tienda en Línea, eligiendo tu forma de pago favorita, compra a Meses sin intereses y recibe una bonificación según el banco participante de tu preferencia. Además, tenemos para ti increíbles descuentos en los mejores smartphones, accesorios y mucho más.

Pon atención a todos y cada uno de los beneficios que puedes obtener y disfruta del Buen Fin con Telcel.

Santander

15% de bonificación.

Vigencia de la promoción del 18 al 21 de noviembre de 2022. Aplica sin inscripción, y en compras a un solo pago con tarjeta de crédito a partir de $2,000 pesos por ticket en comercios participantes. No aplica en compras a meses sin intereses. El monto máximo de bonificación por cliente será de $5,000 pesos considerando las compras de tarjetas adicionales. Aplica una bonificación por cliente, y se realizará a la tarjeta con mayor facturación bajo el concepto “BONIF BUEN FIN” 15 días hábiles tras finalizar la campaña. Las tarjetas corporativas y Acces no participan en la promoción de bonificación.

HSBC

Hasta 30% de bonificación al pagar con Tarjetas de Crédito HSBC en compras realizadas exclusivamente a una sola exhibición (1) o Hasta 18 Meses sin Intereses*

*CAT Meses sin Intereses 0% sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual. Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción directamente en el comercio. Los Meses sin Intereses aplican directamente en el comercio. Revisa que tu voucher o ticket de compra incluya los Meses sin Intereses que se te otorgaron. La bonificación NO es válida en compras a Meses sin Intereses. Los productos y servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, HSBC Titanium, HSBC Fusión ni Tarjetas HSBC Empresariales.

(1) Promoción válida del 18 al 21 de noviembre de 2022. Para participar, el cliente deberá realizar el registro de su correo electrónico y/o número de Tarjeta de Crédito HSBC en www.hsbc.com.mx/buenfin antes del 21 de noviembre de 2022. Solo el 18 de noviembre aplica una bonificación del 30% para clientes que tengan su nómina en HSBC México y que realicen compras a una sola exhibición a partir de $3,000.00 M.N. con las Tarjetas de Crédito HSBC participantes y del 20% para clientes que no tengan su nómina en HSBC México y que realicen compras a partir de $3,000.00 M.N. en una sola exhibición con las Tarjetas de Crédito HSBC participantes. Del 19 al 21 de noviembre 2022, aplica una bonificación del 15% para clientes que realicen compras a una sola exhibición con las Tarjetas de Crédito HSBC participantes y a partir de $3,000.00 M.N. Aplica para clientes con nómina o sin nomina con HSBC México. Monto máximo de bonificación por cliente de $6,000M.N. La bonificación se aplicará durante el mes de enero 2023 con la leyenda “BONIFICACION BUEN FIN HSBC” y podrá consultar en el Estado de cuenta de la Tarjeta de Crédito HSBC del titular. No aplica en compras acumuladas. No aplica en compras a Meses sin Intereses. Consulta términos y condiciones completos del porcentaje de bonificación que aplicaría en tus compras, así como comercios participantes en www.hsbc.com.mx/buenfin.

Citi Banamex

Oferta: $200 por cada $2,000 en compras a MSI

Vigencia de la Promoción: Del 18 al 21 de noviembre del 2022. Vigencia registro: Del 7 al 21 de noviembre del 2022.

Promoción exclusiva para Tarjetas Citibanamex. No aplica corporativas. Deberás registrarte para activar la promoción a través de Citibanamex Móvil®. Consulta negocios participantes y condiciones en citibanamex.com/buenfin Tarjeta Oro Citibanamex: CAT PROMEDIO 77.8% Sin IVA. Informativo. Calculado el 26 de julio del 2022 y vigente al 26 de enero del 2023. Tasa de interés promedio ponderada anual 55.69%. Tasa variable. Comisión anual $1,141 Sin IVA. Tasa de interés anual fija 0.0% para meses sin intereses. Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com La calidad, disponibilidad y precios de los productos y servicios, es responsabilidad de su

proveedor. Los productos y servicios Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

BBVA

Compra al contado y comienza a pagar en marzo del 2023 a 3 MSI más puntos dobles.

Aplica en compras al contado (una exhibición) con tarjeta de crédito.

Aplica para tarjetas físicas y digitales.

No aplica en compras a meses sin intereses obtenidos directamente en los comercios.

No aplica en TDD ni disposiciones en efectivo.

Monto mínimo por compra de $5,000.

Aplica para compras en comercios nacionales de todos los giros (No aplica en compras en el extranjero)

Acumulación de puntos dobles de acuerdo a cada tipo de producto TDC.

º Máximo 30,000 puntos por día y por cliente.

Canales de inscripción

º Previo a la vigencia de la campaña:

-Push notification app BBVA (autoservicio)

-SMS bidireccional (autoservicio)

º Posterior a la vigencia de la campaña:

-Línea BBVA-IUVR (autoservicio)

-Línea BBVA-Asesor

“Compra ahora, gana puntos dobles y empieza a pagar en marzo 2023 a 3 MSI”

En compras mínimas de $5,000 realizadas a revolvente en cualquier comercio nacional en la vigencia de esta promoción.

La promoción se ofrece a clientes que cuenten con una Tarjeta de Crédito de los siguientes productos:

Tarjeta Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Vive, Platinum e Infinite,

Además, TODAS las compras participan en el Sorteo SAT del Buen Fin (1).

Aplica para compras a revolvente.

Monto mínimo de compras para inscripción $5,000 (no acumulables).

No aplica compras en el extranjero.

El cliente debe llamar a Línea BBVA, inscribirse por sms o mensaje push (POP definido) para participar en la promoción.

No aplica en TDD ni disposiciones en efectivo.

El cliente debe contestar el mensaje SMS (BF1) o Push (Aceptar) y automáticamente quedará inscrito en la campaña.

El cliente debe realizar sus compras durante la campaña (18 al 21 de noviembre) por montos mínimos de $5,000 y llamar a Línea BBVA para inscribirse a la promoción (del 22 de noviembre al 13 de diciembre 2022).

Tarjetas Bancarias:

CDMX 5226 26 63

GDL 3669 0229

MTY 81579111

Vigencia

Promoción válida del 18 al 21 de noviembre de 2022.

Promoción

Para obtener la promoción de El Buen Fin; “Compra hoy en una sola exhibición a partir de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), obtén Puntos Dobles BBVA y paga hasta marzo de 2023 a 3 meses sin intereses”.

Aplica en todos los comercios físicos y en línea de la República Mexicana al pagar con tarjetas de crédito BBVA físicas, digitales y sticker: Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum, Infinite y Vive.

Los Puntos BBVA dobles están limitados a un máximo de 30,000 (treinta mil Puntos BBVA) por día y por cliente.

Inscripción

Si recibiste y respondiste al SMS o mensaje desde la app BBVA para inscribir tus compras en automático antes del 18 de noviembre de 2022, y te llegó la confirmación, ya no es necesario que llames a Línea BBVA, de lo contrario llama al 55 5226 2663 del 22 de noviembre al 13 de diciembre 2022 para inscribir tus compras (1).

Legales

El beneficio otorgado se pierde si el cliente hace devolución o cancelación de la compra. No aplica si se paga a meses sin intereses y posteriormente se solicita a Línea BBVA pasar la compra a una exhibición. No aplica en compras acumuladas para llegar al monto mínimo de compra. No participan las compras que se pagan con Puntos a través de la app de BBVA con la opción de “Quiero”. No participan las Tarjetas de Débito BBVA, Tarjetas de Crédito BBVA Marca propia, Congelada, CREA, Negocio y MicroNegocio, PYME, Mi primera Tarjeta y Tarjetas que no están en el programa de Puntos BBVA. No aplica para compras en el extranjero. No aplica para disposiciones en efectivo.

En caso de que tu tarjeta de crédito BBVA no cuente con disponible de Línea de Crédito para aplicar esta promoción, deberás realizar el pago mínimo que presenta tu Estado de Cuenta.

Términos y Condiciones del Sorteo del Buen Fin del SAT

El SAT (Sistema de Administración Tributaria) con motivo del Buen Fin en todas las compras realizadas con tarjetas físicas del 18 al 21 de noviembre de 2022 en los comercios autorizados por el SAT para esta promoción participan en un Sorteo SAT de El Buen Fin a partir de la compra mínima de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) para la información de los términos y condiciones del sorteo del SAT consulta en: www.sat.gob.mx El Sorteo que aquí se exhibe es responsabilidad del anunciante.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México no se hace responsable de la calidad, marca y precios de los productos y servicios, así como de los descuentos, cupones y otras promociones que ofrezca el proveedor, por lo que la relación contractual es únicamente entre el cliente que adquiere y el proveedor que los ofrece. Más información en Línea BBVA: 55 5226 2663.

Consulta términos y condiciones de los Puntos BBVA en: https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/tarjetas/Anexo_de_Beneficios_Bajada_de_tasas_DIC_21.pdf

Ahora ve: