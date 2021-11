Aprovecha el Buen Fin en Telcel y conoce las tarjetas participantes para meses sin intereses

Una vez más ha llegado el Buen Fin a Telcel, la oportunidad que habías estado esperando para estrenar a lo grande el smartphone de tus sueños. Aprovecha los increíbles descuentos, meses sin intereses y beneficios de tu tarjeta de crédito.

En la Tienda en línea de Telcel encontrarás increíbles smartphones con gran tecnología, disponibles para ti y para adquirirlos en un Plan Telcel Max Sin Límite o Amigo Kit, así podrás seguir navegando con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Así que no lo pienses más, ¡es momento de estrenar!

Buen Fin en Telcel: Bancos participantes

BBVA

¡Los mejores equipos para este Buen Fin!

¿En qué consiste la promoción?

Estrena un equipo desde $10,000 o más a 13 meses sin intereses renovando o activando un plan desde $499 y recibe hasta 5% de bonificación al asociar tu tarjeta de crédito BBVA

¿Cuál es la vigencia de la promoción?

Promoción válida del 10 al 16 de noviembre de 2021.

¿Cuál es el monto mínimo para obtener la promoción?

A partir de $10,000.00 (diez mil pesos 100/00 M.N.) a 13 meses sin intereses (no acumulable).

¿Cómo hago válida la promoción?

Tienda física: Centros de atención a Clientes CAC’s.

Solicita pagar al cajero pagar a 13 meses sin intereses con una tarjeta de crédito BBVA participante, durante la vigencia de la promoción. Cumplir con el monto mínimo $10,000.00 (diez mil pesos 100/00 M.N.) Contratar un plan desde $499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100MN) La promoción se aplica de forma automática Consulta en tu ticket los 13 meses sin intereses ¡y listo!

¿Cuáles son los comercios participantes?

La promoción aplica solo con el comercio Telcel.

¿En dónde aplica la promoción?

Tienda física: Centros de atención a Clientes CAC’s.

¿En dónde visualizo la aplicación de la bonificación?

La bonificación se verá reflejada 45 días hábiles posteriores a la compra en el estado de cuenta con el concepto “TELCEL – BBVA”.

¿Qué hago si no quiero que mi pago y/o compra entre a meses sin intereses?

Solicita al cajero que haga el cobro a revolvente (un solo pago). Y rechazaría la promoción de bonificación.

¿Cuáles son las tarjetas participantes?

Tarjeta física: Participan las tarjetas de crédito BBVA: Azul, Educación, Rayados, Vive, Afinidad UNAM, IPN, Oro, Platinum e Infinite.

¿A partir de qué fecha empiezo a realizar el pago de las mensualidades?

El inicio de cobro de los meses sin intereses dependerá de la fecha de corte de la tarjeta de crédito.

¿Cuáles son las restricciones de la promoción?

No aplica si se elige pagar cobro a revolvente (un solo pago). No aplica si no se toman los 13 meses sin intereses directo en el Centro de Atención Clientes Telcel (CAC’s) No aplica para tarjetas de crédito Crea, Mi Primera Tarjeta, Negocios y Micro Negocios ni Tarjeta de débito BBVA. No aplica en cancelaciones y devoluciones. Si no hace la activación o renovación de un plan desde $499.00 con TDC BBVA No aplica aclaraciones de MSI en Línea BBVA. La bonificación está topada a $1,500 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por tarjeta. No aplica en acumulación de compras de equipos y productos.

¿Si tengo dudas o no se aplica mi promoción a dónde puedo acudir?

Puedes hablar sin costo a Línea BBVA al (55) 52262663

BBVA México, S.A. La Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México no se hace responsable de la calidad, marca y precios, así como de los descuentos, cupones y otras promociones que ofrezca el proveedor, por lo que la relación contractual es únicamente entre el cliente que adquiere y el proveedor que los ofrece.

Citibanamex

OFERTA: Hasta 12% de bonificación en compras a meses con TDC

Vigencia de la Oferta: Del 10 al 16 de noviembre del 2021. Vigencia registro: Del 1 al 16 de noviembre del 2021 a través de Citibanamex Móvil®. Promoción exclusiva para Tarjetas Citibanamex. No aplica corporativas. *Condiciones en citibanamex.com/buenfin

Tarjeta Oro Citibanamex: CAT PROMEDIO 70.5% Sin IVA. Informativo. Calculado el 24 de mayo del 2021. Vigencia de la Oferta: Del 24 de mayo del 2021 al 24 de noviembre del 2021. Tasa de interés promedio ponderada anual 52.15%. Tasa variable. Comisión anual $1,087 Sin IVA. Tasa de interés anual fija 0% para meses sin intereses. Consulta requisitos de contratación, asignación, comisiones, y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com

Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex. La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad de sus respectivos proveedores. Los productos y servicios Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

OFERTA: Beneficios Exclusivos Crédito y Débito

Vigencia de la Oferta: Del 10 al 16 de noviembre del 2021. Promoción exclusiva para Tarjetas Citibanamex. No aplica corporativas. Condiciones en citibanamex.com/buenfin

Los beneficios exclusivos como descuentos, cupones y/o precios especiales para Tarjetas Citibanamex son otorgados por los negocios participantes en la promoción.

Consulta requisitos de contratación, asignación, comisiones, y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com

Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex. Las Cuentas de Depósito e Inversiones Citibanamex son productos garantizados por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIs) por persona y por banco www.gob.mx/ipab La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad de sus respectivos proveedores. Los productos y servicios Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

OFERTA: Beneficios Exclusivos Crédito (Plazo de MSI que NO participe en la bonificación)

Vigencia de la Oferta: Del 10 al 16 de noviembre del 2021. Promoción exclusiva para Tarjetas Citibanamex. No aplica corporativas. Condiciones en citibanamex.com/buenfin

Los beneficios exclusivos como descuentos, cupones y/o precios especiales para Tarjetas Citibanamex son otorgados por los negocios participantes en la promoción.

Tarjeta Oro Citibanamex: CAT PROMEDIO 70.5% Sin IVA. Informativo. Calculado el 24 de mayo del 2021. Vigencia de la Oferta: Del 24 de mayo del 2021 al 24 de noviembre del 2021. Tasa de interés promedio ponderada anual 52.15%. Tasa variable. Comisión anual $1,087 Sin IVA. Tasa de interés anual fija 0% para meses sin intereses. Consulta requisitos de contratación, asignación, comisiones, y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com

Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex. La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad de sus respectivos proveedores. Los productos y servicios Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

OFERTA: Beneficios Exclusivos Crédito

Vigencia de la Oferta: Del 10 al 16 de noviembre del 2021. Promoción exclusiva para Tarjetas Citibanamex. No aplica corporativas. Condiciones en citibanamex.com/buenfin

Los beneficios exclusivos como descuentos, cupones y/o precios especiales para Tarjetas Citibanamex son otorgados por los negocios participantes en la promoción. Consulta requisitos de contratación, asignación, comisiones, y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com

Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex. La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad de sus respectivos proveedores. Los productos y servicios Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

OFERTA: Beneficios Exclusivos Débito

Vigencia de la Oferta: Del 10 al 16 de noviembre del 2021. Promoción exclusiva para Tarjetas Citibanamex. No aplica corporativas. Condiciones en citibanamex.com/buenfin

Los beneficios exclusivos como descuentos, cupones y/o precios especiales para Tarjetas Citibanamex son otorgados por los negocios participantes en la promoción.

Consulta requisitos de contratación, asignación, comisiones, y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com

Las Cuentas de Depósito e Inversiones Citibanamex son productos garantizados por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIs) por persona y por banco www.gob.mx/ipab La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad de sus respectivos proveedores. Los productos y servicios Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

HSBC

Promoción:

30% de bonificación con Tarjetas de Crédito HSBC Digital en compras acumulables de contado y a partir de 6 Meses sin Intereses*(1)

Legales:

*CAT Meses sin Intereses 0%. Sin IVA. Informativo. Tasa fija. Para compras a Meses sin intereses, aplican términos y condiciones de cada comercio los cuales podrás consultar directamente en cada establecimiento (plazos, montos mínimos de compra, productos y marcas participantes entre otros. Promoción válida al pagar con Tarjetas de Crédito del 10 al 16 de noviembre de 2021. Para participar, el cliente deberá realizar el registro de su correo electrónico y/o número de Tarjeta de Crédito HSBC en www.programa-mas.com.mx/buenfin antes del 16 de noviembre de 2021. (1) Aplica bonificación del 30% en compras realizadas con la tarjeta digital en www.telcel.com por un monto mínimo acumulado de $5,000 M.N. en compras de contado y/o de $10,000 M.N. acumulados a un plazo de 6 o más Meses sin intereses*. El monto mínimo acumulado de compras será considerado a nivel cliente HSBC y participarán todas las Tarjetas de Crédito HSBC en las que el cliente sea titular, así como sus Tarjetas de Crédito HSBC adicionales. Los montos mínimos de compra acumulados de $5,000 M.N. para compras de contado y/o de $10,000 M.N. para compras a Meses sin intereses deberán ser realizados en los comercios participantes. Para consultar el listado de comercios participantes, el cliente podrá visitar: www.hsbc.com.mx/promociones. Para el uso de la Tarjeta de Crédito HSBC Digital, el cliente podrá consultar la guía de uso, preguntas frecuentes, características y beneficios en www.hsbc.com.mx/digital/app-hsbc-mexico/nuevas_funcionalidades. Monto máximo de bonificación en total por ambas promociones: $5,000 M.N. por cliente HSBC. La bonificación no es acumulable ni se sumará con ninguna otra promoción de bonificación. La bonificación se verá reflejada con la leyenda “BONIFICACION BUEN FIN HSBC” durante el mes de diciembre 2021 o enero 2022 dependiendo la fecha de corte. La bonificación se aplicará como una reducción al saldo deudor de la Tarjeta de Crédito HSBC y no será considerada como un pago, por lo que el cliente deberá realizar el pago de su Tarjeta de Crédito HSBC conforme a lo solicitado en su estado de cuenta. Para consultar el importe de pago se recomienda verificar su estado de cuenta o a través de banca por internet en www.hsbc.com.mx, HSBC móvil o llamando al 55 57213390. Para la Tarjeta de Crédito HSBC 2Now la bonificación se realizará directamente en el Saldo HSBC 2Now. La Tarjeta de Crédito HSBC deberá estar al corriente de sus pagos y sin bloqueos. No aplica en disposiciones de efectivo, transferencias de saldo, promociones de saldo a plazo, compras realizadas en comercios no participantes, compras cuyo importe acumulado sea menor al indicado en la promoción o menores a 6 Meses sin intereses*, tampoco participan las compras realizadas por internet o teléfono o app con los datos de la Tarjeta de Crédito HSBC física. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso, HSBC Fusión ni Tarjetas HSBC Empresariales. La veracidad de la captura de los datos de registro es responsabilidad del cliente, por lo que en caso de que el correo electrónico y/o número de Tarjeta de Crédito HSBC sea incorrecto, la bonificación no podrá ser aplicada sin responsabilidad para HSBC. HSBC se reserva el derecho de limitar o prohibir la participación en esta promoción, a cualquier persona, en caso de presumir la existencia de fraude o alteración en la mecánica de funcionamiento de la promoción. Emisora de la tarjeta de crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.

Santander

Términos y condiciones:

Vigencia de la promoción del 10 al 16 de noviembre de 2021. Para participar en la campaña es requisito inscribirse en la app Súper Wallet durante el periodo de la misma y estar al corriente en sus pagos.

Bonificación en compras a una exhibición: 15% de bonificación + 5% para tarjetas LikeU. Aplica en compras a partir de $2,500 pesos por ticket y el monto máximo de bonificación por cliente será de $10,000 pesos considerando las compras de tarjetas adicionales. Aplica una bonificación por cliente y se realizará a la tarjeta con mayor facturación. Sin límite de clientes. Esta promoción es acumulable con la bonificación del 30% en la primera compra para las tarjetas LikeU con un máximo de bonificación de $10,000 pesos por cliente considerando ambas promociones.

Bonificación de hasta 3 mensualidades por compras desde 12 hasta 36 MSI. Para compras desde 12 hasta 15 MSI se realizará la bonificación de la primera mensualidad, para 18 hasta 24 MSI las dos primeras mensualidades y para 36 MSI las tres primeras mensualidades. La compra mínima aplica con base en la establecida por cada comercio. Consulta directamente en tienda o sitio plazos, monto mínimo y productos participantes. La bonificación aplica en comercios participantes. Sin límite de clientes ni máximo de bonificación.

La bonificación se verá reflejada con la leyenda “BONIF BUEN FIN” en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizaron las compras a Meses sin Intereses o a la tarjeta de mayor facturación para las compras a una exhibición a más tardar 30 días hábiles tras finalizar la campaña. La bonificación se realiza directamente sobre el saldo de la Tarjeta de Crédito y no representa una reducción directa al pago mínimo requerido del periodo, sino que se aplica al saldo total adeudado, por lo que se deberá cubrir el pago correspondiente de cada mensualidad. No aplica si el Tarjetahabiente cancela la compra.

Solo aplica en compras nacionales. Fecha límite de aclaraciones: 16 de febrero del 2022. Consulta detalles de las promociones en www.recompensas.santander.com.mx. Aplica para tarjetas Santander Mastercard, Visa y American Express. No participan tarjetas Santander Access ni tarjetas corporativas. Aplican restricciones.

