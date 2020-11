Tus compras en este Buen Fin a meses sin intereses con Tarjetas participantes en Telcel

Este Buen Fin estrena con Telcel el smartphone que siempre quisiste y aprovecha los increíbles descuentos y meses sin intereses que hay para ti.

Ya sea en un Plan Telcel Max Sin Límite o en Amigo Kit; en Tienda en Línea Telcel encontrarás los más increíbles equipos y con una gran tecnología. Así podrás seguir navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Aquí te compartimos toda la información que debes considerar y no lo pienses más, ¡es momento de estrenar! 👇

Términos y Condiciones con los bancos

HSBC

12 Meses sin Intereses + 15% Bonificación (1) *CAT Meses Sin Intereses 0% Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.

(1) Promoción válida en compras realizadas con Tarjeta de Crédito HSBC titular y sus adicionales del 9 al 20 de noviembre de 2020. Para participar, el cliente titular deberá realizar el registro de su Tarjeta de Crédito HSBC titular, correo electrónico y número celular en www.hsbc.com.mx/buenfin [hsbc.com.mx] a más tardar el 20 de noviembre de 2020. Solo será necesario realizar el registro de una Tarjeta de Crédito HSBC y en automático serán registradas todas las Tarjetas en las que el cliente sea titular y sus adicionales. La bonificación del 15% aplica únicamente en compras realizadas a partir de 12 Meses sin Intereses por un monto mínimo de compra de $5,000 M.N. en comercios participantes. La bonificación se verá reflejada en el estado de cuenta del mes de diciembre 2020 o enero 2021 dependiendo de la fecha de corte de la Tarjeta de Crédito HSBC. Monto máximo de bonificación por cliente HSBC $2,500 M.N. Solamente para la Tarjeta de Crédito HSBC 2Now la bonificación se realizará directamente en el saldo HSBC 2Now. Consulta el listado de comercios participantes en www.hsbc.com.mx/buenfin [hsbc.com.mx] . Aplican términos y condiciones de compras a Meses sin Intereses los cuales podrás consultar directamente en cada establecimiento. El cliente deberá ser usuario activo de la App HSBC Control Total con el registro de al menos una Tarjeta de Crédito HSBC titular a más tardar el 20 de noviembre de 2020 y estar al corriente en el pago de las Tarjetas de Crédito HSBC y éstas no tener bloqueos. El cliente podrá realizar la descarga de la App HSBC Control total en su tienda de aplicaciones (Google Play Store o App Store). Para registrar Tarjetas de Crédito HSBC en la aplicación, el cliente podrá consultar la guía de uso, preguntas frecuentes, características y beneficios de la app HSBC Control Total en: www.hsbc.com.mx/controltotal [hsbc.com.mx]. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso, HSBC Fusión ni tarjetas empresariales. HSBC se reserva el derecho de limitar o prohibir la participación en esta promoción, a cualquier persona, en caso de presumir la existencia de fraude o alteración en la mecánica de funcionamiento de la promoción, o si el participante no cumple en su totalidad con los requisitos de participación establecidos en las presentes bases. No participan las compras que presenten reverso o devolución a la Tarjeta de Crédito HSBC, compras reclamadas u objeto de alguna aclaración ante la institución, compras acumuladas para alcanzar el monto mínimo de la promoción ($5,000 M.N.).

BBVA

Vigencia Promoción válida del 09 al 20 de noviembre de 2020. Participación Para obtener la promoción del Buen Fin, realiza compras en una sola exhibición en cualquier comercio de la República mexicana por un mínimo de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) con tarjetas de crédito BBVA participantes físicas y digitales. No participan las compras a meses sin intereses obtenidos directamente en los comercios. Si recibiste un mensaje de BBVA, activa la promoción ahí antes del 09 de noviembre de 2020. Si no, puedes inscribir tus compras del 24 de noviembre al 24 de diciembre de 2020 en Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663. Aplica para: • Compras nacionales a una sola exhibición, realizadas con tus tarjetas de crédito BBVA participantes físicas y digitales. • Tarjeta de crédito BBVA Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Anidad UNAM, Platinum, Innite y Vive que cuentan con el programa de Puntos BBVA. Físicas y digitales. • Promoción válida para compras tiendas físicas, en línea y por teléfono. Restricciones No aplica para: • Tarjetas de débito BBVA. • Tarjetas de crédito de marca propia, Congelada, Crea, Negocios, MicroNegocios, PYME, Mi Primera Tarjeta y tarjetas que no están en el programa de Puntos BBVA. • Compras a meses sin intereses otorgados directamente por el comercio. • Compras en el extranjero. • Acumulación de compras. • Disposiciones en efectivo. • Cancelaciones y/o devoluciones. Promoción Las tarjetas de crédito BBVA recibirán los puntos normales que otorga la tarjeta convencional por el monto de las compras realizadas durante la promoción, más el porcentaje adicional igual al porcentaje que genera la tarjeta convencional.

Los Puntos BBVA dobles aplicarán con base en la acumulación de la tarjeta física, de acuerdo al tipo de producto.

El abono adicional de los Puntos BBVA se verá re-ejado en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito BBVA, con la leyenda “MÁS PUNTOS POR BUEN FIN», en un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha de la inscripción a la promoción. Consulta términos y condiciones de los Puntos BBVA aquí. Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación de las tarjetas de crédito BBVA aquí. Sujeto a buen historial crediticio y capacidad de pago, contratación en moneda nacional, aplican restricciones. Si estás inscrito en el plan de apoyo de tarjeta de crédito, no podrás participar en esta promoción. Términos y condiciones del sorteo del Buen Fin del SAT El SAT (Sistema de Administración Tributaria) con motivo del Buen Fin en todas las compras realizadas del 09 al 16 de noviembre de 2020 en los comercios autorizados por el SAT para esta promoción participarán en un sorteo a partir de la compra mínima de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). Para la información de los términos y condiciones del sorteo del SAT, consulta www.sat.gob.mx BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer no se hace responsable del sorteo del Buen Fin del SAT, ni de la calidad, marca y precios; así como de los descuentos, cupones y otras promociones que ofrezca el proveedor, por lo que la relación contractual es únicamente entre el cliente que adquiere y el proveedor que los ofrece. Más información en el teléfono 55 5226 2663.

CAT meses sin intereses de las tarjetas de crédito participantes 2020 Tarjeta de crédito Azul BBVA CAT promedio ponderado 104.5%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo. Tarjeta de crédito Oro BBVA CAT promedio ponderado 88.2%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $1,076.00 sin IVA. Informativo. Tarjeta de crédito Platinum BBVA CAT promedio ponderado 45.3%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $2,410.00 sin IVA. Informativo. Tarjeta de crédito Innite BBVA CAT promedio ponderado 28.5%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $5,838.00 sin IVA. Informativo. Tarjeta de crédito Anifad Unam BBVA CAT promedio ponderado 100.1%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $1,076.00 sin IVA. Informativo. Tarjeta de crédito Educación BBVA CAT promedio ponderado 81.0%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo. Tarjeta de crédito IPN BBVA CAT promedio ponderado 103.5%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo. Tarjeta de crédito Rayados BBVA CAT promedio ponderado 104.6%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo. Tarjeta de crédito Vive BBVA CAT promedio ponderado 101.1%sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo.

Fecha de cálculo: 31 de agosto de 2020. Vigencia de la promoción: Del 09 al 20 de noviembre de 2020.

Santander

Hasta 18 MSI en más de 80 comercios participantes pagando con tu tarjeta de crédito Santander en tienda física o en línea. Además, 20% de bonificación en compras en línea con tu tarjeta digital. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020. Para obtener el 20% de bonificación es necesario activar la campaña a través de Súper Wallet del 9 al 20 de noviembre de 2020. Aplica únicamente en compras con Tarjeta Digital acumuladas a un solo pago o a MSI con un monto mínimo de $5,000. La bonificación es operado por Santander y se verá reflejada en el estado de cuenta. No participan tarjetas Santander American Express, ni tarjetas corporativas. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones a partir del 9 de noviembre en recompensas.santander.com.mx Promedio ponderado del total de portafolio de tarjetas de crédito. CAT promedio 71.8%, tasa de interés promedio ponderada por saldo 55.33% anual variable, comisión promedio anual $2,934.79 sin IVA. Tasa 0.0% para MSI. Fecha de cálculo 1 de julio de 2020. Las tarjetas de crédito son un producto emitido por Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México, que para su constitución y operación con tal carácter no requiere autorización de la SHCP. Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Para mayores informes de contrataciones, beneficio y comisiones del producto, consultarwww.santander.com.mx

citibanamex

*Oferta Buen Fin: Promoción para clientes de Tarjeta de Crédito Citibanamex. Registro del 1º. al 20 de noviembre 2020. Participación del 9 al 20 de noviembre 2020. Consulta bases de la Promoción en citibanamex.com/buenfin.

CAT PROMEDIO para Oro Citibanamex 77.0% SIN IVA. Informativo. Calculado el 30 de julio del 2020. Vigencia de la oferta: Del 9 al 20 de noviembre del 2020. Tasa de interés promedio ponderada anual 55.25%. Comisión anual $1,087 SIN IVA. Tasa variable. Tasa de interés anual 0% para meses sin intereses.

Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex SA. de CV., SOFOM., ER., integrante del Grupo Financiero Banamex. Requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso en www.citibanamex.com La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, son responsabilidad de sus respectivos proveedores.

Oferta Buen Fin: Promoción para clientes Tarjeta de Crédito Citibanamex y Tarjeta de Débito Citibanamex. Vigencia: del 9 al 20 de noviembre 2020. Consulta bases de la promoción en citibanamex.com/buenfin

CAT PROMEDIO para Oro Citibanamex 77.0% SIN IVA. Informativo. Calculado el 30 de julio del 2020. Vigencia de la oferta: Del 9 al 20 de noviembre del 2020. Tasa de interés promedio ponderada anual 55.25%. Comisión anual $1,087 SIN IVA. Tasa variable. Tasa de

interés anual 0% para meses sin intereses. Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex SA. de CV., SOFOM., ER., integrante del Grupo Financiero Banamex. Las Cuentas de Depósito con Tarjeta de Débito Citibanamex son productos garantizados por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión por persona y por banco www.gob.mx/ipab Requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso en www.citibanamex.com La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, son responsabilidad de sus respectivos proveedores.

